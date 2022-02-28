Son Dakika
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna’daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD’den sınır dışı edildiğini açıkladı.
İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösterdiler
Amerikan CBS News kanalı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin yaptığı haberde büyük bir skandala imza attı. ABD televizyonu Türkiye topraklarını Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bir harita yayımladı.
Güncel 28.02.2022, 23:03
Türkiye’den geçen Rus gemileriyle ilgili haberinde, İstanbul'u Yunanistan'ın toprakları arasında gösterdi.
IRKÇI AÇIKLAMA
Kanal, geçtiğimiz günlerde de kullandığı dil ile tepkilere neden olmuştu. CBS muhabiri, Ukrayna'dan yaptığı canlı yayında, "Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir şehir" ifadelerini kullanmıştı.