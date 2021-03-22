İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptali için dava açıldı

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesine karşı Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece yarısı yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı Türkiye'nin emektar kadınlarının mücadelesiyle kazanılan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini duyurdu. Ancak hukuken bu kararın hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunla yürürlüğe giren bir milletlerarası sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı Kararıyla taraf olmaktan çıkarılamaz" denildi. Dernek Karar'a karşı Danıştay başkanlığına iptal davası açıldığını duyurdu.