İstanbul, Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards 10. Yıl Ödül Törenine Ev Sahipliği Yapıyor

Haliç kıyısındaki enfes bir manzarası, şık ve konforlu mimarisi ile büyüleyen Lazzoni Hotel’de, 19 Kasım’da gerçekleşecek ödül törenine dünya çapında pek çok marka temsilcisi ve ünlü isimler katılım gösterecek.

Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards Başkanı ve Kurucusu Khalil El-Mouelhy, İstanbul’da gerçekleşecek ödül töreni için şunları söyledi: “Türkiye, olağanüstü ve sıcak misafirperverliği ile ünlü bir ülke, bu nedenle 10. yıl dönümü kutlamalarımıza İstanbul şehrinde ev sahipliği yapmak çok heyecan verici. Bu inanılmaz şehirde gerçekleşecek uluslararası alanda tanınan ilk ödül töreni olmaktan gurur duyuyoruz. Kazananlarımızı, ortaklarımızı ve misafirlerimizi 19 Kasım'da Lazzoni Hotel'deki muhteşem gala gecesinde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

Dünya pandeminin etkisinden çıkarken, SSLHLA'nın misyonu, lüks konaklama tesisilerinin uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak ve dünya sahnesinde sergilemek bizim için çok önemli”.

Ödüllerin sunuculuğunu ünlü yazar, sunucu ve lüks panel üyesi Ece Vahapoğlu üstlenirken, gala gecesinde “The Voice”, “All Together Now”, “The Masked Singer” ve çok daha fazlasında yer alan Gürcü sanatçı Nutsa Buzaladze canlı performans sergileyecek.

17'den fazla ülkeden gelecek olan ödül sahipleri, sahnede canlı olarak mükemmelliğin mührü olan SIGNUM VIRTUTIS ödülünü alırken, tüm konuklar görkemli bir kokteyl resepsiyonu ile unutulmaz bir gece yaşayacak.