İstanbul Sanayi Odası deprem bölgesinde “İSO Yaşam Kenti” kuracak

Bahçıvan: “Vatandaşlarımız için seferberiz”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ülke olarak olağanüstü bir felaketin acılarını hep birlikte sarmaya çalışırken, İSO olarak tüm üyelerimizle birlikte, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmalarımız seferberlik anlayışıyla sürüyor. Bu çalışmaların en doğru ve ivedilikle yapılması için gerekenleri yerinde görüp tespit etmek amacıyla deprem bölgesinde geçirdiğimiz üç gün, bize vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacının dayanıklı barınma ve konteyner kent olduğunu gösterdi. Bu çerçevede tüm üyelerimizin katkılarıyla bir “İSO Yaşam Kenti”nin kurulması çalışmalarına başladık ve bu kentin kurulumu öncesi çalışmalarımız sonuçlanma aşamasına geldi. “İSO Yaşam Kenti”nin kurulacağı şehir ve arazi konusunda ilgili makamlarla en üst seviyede görüşmelerimiz en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere devam ediyor. Bu yaşam kentinin kurulmasına sadece üyelerimiz değil, yurtiçi ve yurtdışındaki dostlarımızın da katkıda bulunabileceklerini söylemek istiyorum. Bu vesile ile hep birlikte güçlü bir dayanışma içinde bu büyük acının yaralarını sarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

İSO, depremzedelere yardımları sürüyor

İSO, jeneratörden battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyalarına, tüplü sobalardan hijyen ürünlerine, gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında oluşturduğu iki merkezde toplamış ve bu ürünleri depremin ilk üç gününde 18 TIR halinde afet bölgesine göndermişti. Başta Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesine gönderilen ihtiyaç maddeleri, ulaştırılan yerin mülki idare amirlerinin yönlendirmeleriyle AFAD ve Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İSO, bölgede oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın bu zor günleri en az sıkıntı ile atlatabilmesi için yardımlarını arttırarak sürdürüyor.