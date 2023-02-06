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İstanbul için 18.00'den itibaren şiddetli kar uyarısı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır" denildi
Güncel 06.02.2023, 16:11
Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini hissettirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu.