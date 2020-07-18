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İstanbul Havalimanı Müzesi, “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” Sergisiyle Açıldı

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak havalimanı olmaktan öte kültür ve sanat mekânı da olan İstanbul Havalimanı, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek havalimanı müzesini yolcularının hizmetine sundu. “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” isimli sergiyle hizmete giren İstanbul Havalimanı Müzesi’nin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Güncel 18.07.2020, 10:16
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İstanbul Havalimanı Müzesi, “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” Sergisiyle Açıldı

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, Türk kültürünün dünya vatandaşlarına tanıtılması amacıyla Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı Müzesi’ni yolcularının hizmetine sundu.

İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyiminin önemli parçalarından olan kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olmak için önemli bir adım atarak San Francisco, Amsterdam, Atina, Kahire gibi pek çok dünya şehrinden sonra müzesi olan önemli havalimanları arasına katıldı.

İstanbul Havalimanı Müzesi’ndeki ilk sergi: “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri”

İstanbul Havalimanı Müzesi’nde ziyaret edilecek ilk sergi olan “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” koleksiyonundaki insanlık tarihinin bilinen ilk barış antlaşması “Kadeş Antlaşması” ile Osmanlı Sultanlarına ait “Tılsımlı Gömlekler/Kaftanlar” gibi ilgi çekici pek çok eseri ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Tasarım çalışmalarında, etkileyici bir mekân, farklı sergi yöntemleri, teknoloji ile tarihi buluşturan çalışmalara yer verilen İstanbul Havalimanı Müzesi, yalnızca havalimanı müzeleri arasında değil, genel anlamda müzecilik alanında ses getirecek uygulamaları, özgün tasarımı ve kurgusu ile hedeflenenin üzerinde bir içerikle ziyaretçilerini kültür ve sanat eserleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

İstanbul Havalimanı Müzesi, havalimanı müzeleri arasında dünyadaki en büyük kapalı alana sahip müzelerden biri olmasının yanı sıra, yolcuların beğenisine sunduğu eşsiz koleksiyon ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yabancıların Türkiye’ye ilgisi artacak…

Kültür ve sanata verdiği destekle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, yeni hizmete giren müzesiyle havalimanındaki yolculuk deneyimini artırırken, İstanbul’a gelen her turiste Türk kültürünün tanıtılması ve ülke turizmine katkı sağlanması da amaçlanıyor.

İstanbul Havalimanı Müzesi ile yabancı yolcuların Türkiye’ye ilgilerinin artması hedeflenirken, müzenin her yıl farklı bir konseptle yolcuları karşılaması planlanıyor. Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras olarak sunduğu eserlerin, yer alacağı müzede, ayrıca çocuklar için de bölümler bulunuyor. Müzede çocukların kültürümüzün en değerli parçalarını keşfetmesini sağlayacak interaktif oyun ve uygulamalara da yer veriliyor. Müzede ayrıca Türkiye’de olan UNESCO Dünya Kültür Mirası içinde yer alan 18 eserin de tanıtımları da yapılıyor.

“İstanbul Havalimanı’nın her anlamda buluşma merkezi olmasını istiyoruz”

İstanbul Havalimanı Müzesi’nin hizmete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; Havalimanları insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan ilk duraklar olarak hayatımızda önemli bir yere sahip. Bu yaklaşımla, havalimanında geçirilen zamanı eşsiz bir yolculuk deneyimine dönüştürme hedefiyle İstanbul Havalimanı’nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yolcularımızın seyahat stresinden uzaklaşıp sanata, kültüre odaklanarak güzel ve akılda kalıcı bir yolculuk deneyimi yaşamasıdır. “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” sergisi kapsamında tarih öncesi Göbeklitepe ve Çatalhöyük dönemlerinden kalma eserler ile tarih çağlarındaki Anadolu uygarlıklarına, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergileniyor. Tarihe iz bırakmış 15 döneme ve dönemini temsil eden lider ve hükümdarlara yer verilen bir animasyon çalışması da müzemizde yer alıyor. Bu müze ile tek tek görülmesi mümkün olmayan bazı orijinal eserler, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Türkiye’ye giriş yapan her yolcu, tek bir müzede tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacaktır. Küresel aktarma ve dünyanın buluşma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat alanları gibi her anlamda da buluşma merkezi olmasını amaçlıyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz önemin göstergesi olarak, İstanbul Havalimanı Müzesi’nin ülke tanıtımımıza da katkı sağlamasını planlıyoruz. Özellikle havalimanımızdan transit uçuş yapan yabancı yolculara ülkemizin kültürel değerleri ile dokunabilir, bir sonraki uçuşlarında ülkemize gelmelerini sağlayabilirsek ülke turizmimize de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Her zaman altını çizdiğim gibi; yaptığımız işin başı da sonu da insan. İstanbul Havalimanı’nda insana dokunan, Türkiye’ye değer kazandıracak her projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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