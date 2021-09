İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi ikinci havalimanı oldu

New York merkezli Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oldu.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Havalimanı'nın ardından 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 HAVALİMANI

Ankette ilk 10 sırada yer alan havalimanları şöyle sıralandı:

1- Singapur Changi Havalimanı

2- İstanbul Havalimanı

3- Güney Kore Uluslararası Havalimanı

4- Dubai Uluslararası Havalimanı

5- Katar Hamad Uluslararası Havalimanı

6- Tokyo Uluslararası Havalimanı

7- Hong Kong Uluslararası Havalimanı

8- Japonya Narita Uluslararası Havalimanı

9- İsviçre Zürih Havalimanı

10- Japonya Osaka Uluslararası Havalimanı

ANKETTE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Ankette "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

8 AYDA 20 MİLYON 972 BİN 497 YOLCUYU AĞIRLADI

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 20 milyon 972 bin 497 yolcu kullandı.

8 aylık sürede, iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçuş icra edildi.

Söz konusu dönemde havalimanını, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda ise 14 milyon 680 bin 714 yolcunun kullandığı öğrenildi.