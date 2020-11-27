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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı, 18-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuş trafiğiyle bir hafta boyunca Avrupa’da birinci sırada yer aldı.

Güncel 27.11.2020, 16:57 27.11.2020, 17:11
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü EUROCONTROL'ün verilene İstanbul Havalimanı son bir haftada Avrupa'daki Havalimanları arasında en fazla uçuş gerçekleştiren havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı böylece Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Amsterdam Schiphol, Paris Charles De Gaulle ve Frankfurt Havalimanlarını geride bıtrakarak zirvede yer aldı.

Pandemi sürecinde en yüksek rakama ulaşılacak

İstanbul'un dünyaya açılan konumundaki İstanbul Havalimanı'nda, belirtilen tarihler arasında arasında günlük ortalama 500'e yakın uçuş rakamına ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda son 25 Kasım'da 505 uçuş trafiği yaşanırken, 26 Kasım'da ise bu rakam 494 olarak gerçekleşti. 27 Kasım Cuma(bugün) günü gerçekleştirilecek uçuşlar ise 590 uçuş trafiğine ulaşılarak, 1 Haziran'da uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte en yüksek uçuş rakamına ulaşılması hedefleniyor.

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