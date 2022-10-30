İstanbul Havalimanı 4 yılda 164,1 milyon yolcuyu ağırladı

Toplam 76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilmişti.

1 milyon 117 binden fazla sefer gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük terminaline sahip olan ve 1 milyon 400 bin metrekare tek çatı altındaki ana terminal binasında hizmet veren İstanbul Havalimanı, halihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesiyle öne çıkıyor.

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından geçen 4 yıllık sürede, 24 Ekim 2022 itibarıyla 164 milyon 83 bin 783 yerli ve yabancı yolcu ağırladı. 262 noktaya uçulan havalimanında 1 milyon 117 binden fazla sefer gerçekleştirildi.

Havalimanının açılışının üzerinden henüz 1,5 yıl geçmesinin ardından Kovid-19 salgınının ortaya çıkması sonrası dünya havacılığı tamamen durma noktasına gelmiş, İstanbul Havalimanı da 59 gün kapalı kalmıştı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle uluslararası uçuşların uzun süre yapılamaması ve bazı ülkelerin aylarca yurt dışından uçuş kabul etmemesi gibi etkenler havalimanının çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını engelledi.

Son bir yılda 60,6 milyon yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı 25 Ekim 2021-24 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 1 yıllık sürede 60,6 milyon yerli ve yabancı yolcuyu ağırladı.

Bu yıl en hızlı toparlanan havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı 2022'nin 9 ayında ise 47,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış gösterdi.

Küresel ticarette hızla artan kargo taşımacılığı için de önemli bir merkez olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı'nda bu alanda çok sayıda şirket faaliyet gösterirken, buradan kargo için uçulan nokta sayısı 97'ye yükseldi.

Avrupa'nın en kalabalık havalimanı

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, 2021'de 36 milyon 989 bin yolcu sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

Haziranda Avrupa'da en çok yolcunun kullandığı havaalanı olan İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğini de yolcu sayısında birinci kapattı. 3. çeyrekte 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Yılın 3. çeyreğinde yolcu sayısında Avrupa birincisi

Bu arada Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2022 yılının 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanlarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci olurken, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı.

Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcu ağlayarak Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı oldu.