banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Bu markette her şey ücretsiz
Bu markette her şey ücretsiz
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı

İstanbul halkı 6 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet portresiyle buluşacak

- İstanbul halkı 6 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet portresiyle buluşacak - Fatih Sultan Mehmet portresi İBB’deki yerini aldı - Başkan İmamoğlu : “6 Ekim’de İstanbul halkıyla portreyi buluşturacağız”

Güncel 28.08.2020, 12:02
3
İstanbul halkı 6 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet portresiyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresinin Londra’dan İstanbul’a getirilmesinin ardından İBB’nin Saraçhane’deki Başkanlık Binası'nda gösterimi yapıldı. Duyduğu heyecanı dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “6 Ekim’de, İstanbul’un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde İstanbul halkıyla portreyi buluşturacağız” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı orijinal tabloyu, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonunda gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen portrenin İBB’nin Saraçhane’deki Başkanlık Binasında gösterimi yapıldı.

“Benim için çok kıymetli bir an”
Tabloyu basın mensuplarına gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Elbette çok heyecanlıyım. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet’in bu tablosu belki de Rönesans döneminin ilk defa bir kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Benim için çok kıymetli bir an. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiyemize kazandırılmasına vesile olduğum için onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çok mutluyum” dedi.

“6 Ekim’de İstanbul halkıyla portreyi buluşturacağız”
Portrenin İstanbul halkıyla buluşacağı tarihi açıklayan İmamoğlu, “Biz bu güzel portreyi 6 Ekim’de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız. Şu anda gördüğünüz bölüm özel iklimlendirmeyle tablonun korunmasına dönük bütün tedbirlerin alındığı, güvenliğinden iklimlendirmeye bir çok hususa alındığı bir bölüm. Buradaki çalışmalar sonlandığında 6 Ekim’de, İstanbul’un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde İstanbul halkıyla portreyi buluşturacağız” diye konuştu.

“Saltanatın bugün yaşayan fertleri üzerinden de davetimiz olacak”
İBB Başkanı İmamoğlu konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Devlet büyüklerine yönelik bir davetiniz var mı?” sorusunu cevaplayan İmamoğlu, “Var. Hatta hem devlet büyüklerine yönelik bir takım çalışmamız olacağı gibi vatandaşımızı da ayırt etmeden saltanatın bugün yaşayan fertleri üzerinden de davetimiz olacak. Onlarla da bu hassasiyeti paylaşacağız. Bazı fertleriyle görüştük. Herkese özel anlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Halkla nasıl buluşturulacağına karar vermedik”
Tablonun nerede sergileneceği ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Burada belli bir süre sergilenecek. Sonrasında halkla nasıl buluşturulacağına karar vermedik. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. En doğru kararı inşallah hep beraber veririz. Belli çalışmalarımız var. O süreçle ilgili kararımız henüz net değil” dedi.

“Cem Sultan olduğuna dair tarifler var”
Tarihçilere davette bulanacaklarını ifade eden İmamoğlu, “Bu konuda makaleler talep edeceğiz. Araştırmalar talep edeceğiz. Tablo ile ilgili süreç devam edecek. Bu aynı zamanda bir dönemin aydınlatılmasıyla da ilgili. Tarihçilerle konuştuk. Büyük ağırlıkla Cem Sultan olduğuna dair tarifler var” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25