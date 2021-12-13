İstanbul Gönüllüleri Üreten Kadınlara Destek Olmak İçin Dayanışmaya Davet Ediyor

Üreten kadınlar için yeni yıl alışverişlerinin iyi bir fırsat olduğu noktasından hareket eden İstanbul Gönüllüleri 12-29 Aralık tarihleri arasında Beşiktaş İskele Meydanı’nda Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı hayata geçiriyor. Yeni yıl için hazırlanan umut dolu ürünlerin yer aldığı 60 tezgâh 18 gün boyunca her gün 12.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçiler için açık olacak. Büyükler ve çocuklar için konserler, atölye çalışmaları ve etkinliklerin de gerçekleştirileceği Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı 500’den fazla üretici kadına ev sahipliği yapacak.

İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Projesi kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Kadın Emeği Pazarı etkinlikleri kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek olurken diğer yandan da emek dolu ürünlerle kuruldukları meydan ve alanlara renk katıyor. Pazarlarda takıdan keçe ürünlere, seramikten muma, amugurumi ve kumaş bebekten deri ürünlere kadar birbirinden farklı ürünler 12 ayrı kategoride yer alıyor. Kadın Emeği Projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlikler pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanıyor.

Türkiye’nin Üretici Kadınları Buluşacak

Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nda bu sene geçtiğimiz yıldan farklı olarak ilk 2 gün için Türkiye’nin farklı bölgelerinden çeşitli üretici kadın kooperatiflerine de yer verildi. Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu ve İstanbul Vakfı ile gerçekleştirilen işbirliği ile Kadın Emeği Pazarı’nın ilk 2 gününde üreten kadınların ürünleri ile Beşiktaş’ta Türkiye mozaiği oluşturulması hedeflendi. Edirne, Kütahya, Burdur, Zonguldak gibi farklı bölgelerden gelen üretici kadınlar Beşiktaş İskele Meydanı’nda kurulan 30 stantta ürünlerini İstanbullularla buluşturacaklar.

Üreten Kadınlar Eğitimlerle de Destekleniyor

Kadın Emeği Projesi kapsamında son bir yıl içinde İstanbul’un 12 farklı ilçesinde 13 Kadın Emeği Pazarı gerçekleştirildi. Ayrıca farklı satış kanallarından yararlanabilmeleri amacıyla 31 Ekim’den bu yana her pazar günü Kadıköy Üretici Pazarı’nda da kadınlar ürünlerini sergileme ve satma fırsatı buluyor. Bugüne dek 4 bine üretici kadına ürünlerini sergileme ve tüketici ile buluşturma olanağı sağlayan projenin bir başka önemli ayağını ise “eğitim” oluşturuyor. Üretici kadınların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkılarak gerçekleştirilen ücretsiz eğitim programlarına ise bugüne dek 1200 kadın yararlanıcı olarak katıldı. Gönüllü eğitmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimler 6 ana başlıkta 11 ayrı içerikten oluştu.

Zorlu pandemi sürecinde kadın emeği ve dayanışmaya destek veren pazarlar katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

El emeği ile üreten kadınlara destek olmak için ise 29 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’a kadar Beşiktaş İskele Meydanı’na ya da Pazar günleri Kadıköy Üretici Pazarı’nda (Tarihi Salı Pazarı) yer alan tezgâhlara uğrayabilirsiniz.

*İstanbul Gönüllüleri, kamusal hizmetler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket eden ve 16 milyon İstanbullu için çalışan kent gönüllüleridir.

ETKİNLİK PROGRAMI (BEŞİKTAŞ İSKELE MEYDANI)

12.12.2021

15.00-17.00 YILBAŞI TEMALI BEZ ÇANTA BOYAMA / KUKLA TİYATROSU

17.00 ECE TOPRAK DJ - KONSER

18.30 SEDA AKSAKAL - KONSER

20.00 FLAPPER SWING-KONSER

13.12.2021

18.30 BORA ÇELİKER TRİO - KONSER

20.00 SERDAR DOĞAN – KONSER

14.12.2021

17.00 NAZ CİMİLLİ VE ORKESTRASI - KONSER

18.30 SELAHATTİN BİLİR - KONSER

20.00 DOĞANAY VE İSTANBUL ORKESTRASI - KONSER

15.12.2021

17.00 MUTLU SEVİNÇ - KONSER

18.30 DOLUNAY OBRUK - KONSER

20.00 ECE BARAK - KONSER

16.12.2021

18.30 OLUR ÖYLE HATALAR - KONSER

20.00 MURAT BALKAN - KONSER

17.12.2021

18.30 NADİR KAYA - KONSER

20.00 ALP BALKAN - KONSER

18.12.2021

15.00/-17.00 ŞAPKA YAPIM ATÖLYESİ

SİHİRBAZ GÖSTERİSİ

17.00 NİHABAND - KONSER

18.30 ESKİTİLMİŞ YAZ - KONSER

20.00 ŞENAY OCAK TRİO - KONSER

19.12.2021

15.00 - 17.00 MUTLU YILLAR ÇERÇEVESİ YAPIMI / PANDOMİM GÖSTERİSİ / TAHTABACAK GÖSTERİSİ

17.00 BERK BAYSAL - KONSER

18.30 YAPBOZ - KONSER

20.00 GİZEM EKİZ KONSER

20.12.2021

17.00 ATEŞBAND - KONSER

18.30 GÜLER TUNCER - KONSER

20.00 İDİL MEŞE - KONSER

21.12.2021

18.30 İMA MAYA - KONSER

20.00 CEYDA KÖYBAŞIOĞLU - KONSER

22.12.2021

17.00 TAMAY AMAÇ - KONSER

18.30 KING OF CARNAVAL - KONSER

20.00 RETROBÜS - KONSER

23.12.2021

17.00 METROMAN - KONSER

18.30 DENİZ ORAL - KONSER

20.00 KALBURA BASTI BAND - KONSER

24.12.2021

18.30 ÖZGÜR DEMİR - KONSER

20.00 KÜRŞAT NAYİM – KONSER

25.12.2021

15.00 - 17.00 KARDAN ADAM ATÖLYESİ / KUKLA TİYATROSU / JONGLÖR GÖSTERİSİ

17.00 REVA BAND - KONSER

18.30 JAZZ'İN BİRDS - KONSER

20.00 BURCU TATLISES KONSER

26.12.2021

15.00/17.00 YENİ YIL SÜSLERİ HAZIRLAMA ATÖLYESİ/BUBBLE SHOW / CLOWN SHOW

17.00 DJ BAHADIR GÜMÜŞSU - KONSER

18.30 MEST BAND - KONSER

20.00 ZEYNEL - KONSER

27.12.2021

17.00 EL CORAZON DE CUBA - KONSER

18.30 ORKUN ÇETİNER - KONSER

20.00 TAYFA BAND – KONSER

28.12.2021

17.00 CANAN ATAY - KONSER

18.30 DOĞUKAN TUĞRUL - KONSER

20.00 SANTA LATINO KONSER

29.12.2021

17.00 GRUP GOLA KONSER

18.30 VAMOS TRION - KONSER

20.00 A LO LOCO LATIN JAZZ BAND - KONSER