İstanbul Gönüllüleri Üreten Kadınlara Destek Olmak İçin Dayanışmaya Davet Ediyor
Covid-19 pandemisi ile birlikte gelen karantina süreci ve ardından yaşanan ekonomik kriz tüm dünyada hissedilirken kadınlar bu sürecin etkilerini üretimle ve ürettiklerini satarak azaltmaya çalışıyor. Kendi olanaklarıyla üretim yapan ancak ürünlerini tüketiciyle buluşturma konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar için geçen sene harekete geçerek Kadın Emeği Projesi’ni başlatan İstanbul Gönüllüleri, 1 yılda 4000’ e yakın üretici kadının projeden yararlanmasını sağladı. Gönüllüler, üreterek aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlara destekte bulunmak isteyen İstanbulluları yeni yıl alışverişleri için Beşiktaş İskele Meydanı ve Kadıköy Üretici Pazarı’nda kurulan stantlara ve bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyor.
Üreten kadınlar için yeni yıl alışverişlerinin iyi bir fırsat olduğu noktasından hareket eden İstanbul Gönüllüleri 12-29 Aralık tarihleri arasında Beşiktaş İskele Meydanı’nda Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı hayata geçiriyor. Yeni yıl için hazırlanan umut dolu ürünlerin yer aldığı 60 tezgâh 18 gün boyunca her gün 12.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçiler için açık olacak. Büyükler ve çocuklar için konserler, atölye çalışmaları ve etkinliklerin de gerçekleştirileceği Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı 500’den fazla üretici kadına ev sahipliği yapacak.
İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Projesi kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen Kadın Emeği Pazarı etkinlikleri kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek olurken diğer yandan da emek dolu ürünlerle kuruldukları meydan ve alanlara renk katıyor. Pazarlarda takıdan keçe ürünlere, seramikten muma, amugurumi ve kumaş bebekten deri ürünlere kadar birbirinden farklı ürünler 12 ayrı kategoride yer alıyor. Kadın Emeği Projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlikler pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanıyor.
Türkiye’nin Üretici Kadınları Buluşacak
Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nda bu sene geçtiğimiz yıldan farklı olarak ilk 2 gün için Türkiye’nin farklı bölgelerinden çeşitli üretici kadın kooperatiflerine de yer verildi. Türkiye Kadın Dernekleri Konfederasyonu ve İstanbul Vakfı ile gerçekleştirilen işbirliği ile Kadın Emeği Pazarı’nın ilk 2 gününde üreten kadınların ürünleri ile Beşiktaş’ta Türkiye mozaiği oluşturulması hedeflendi. Edirne, Kütahya, Burdur, Zonguldak gibi farklı bölgelerden gelen üretici kadınlar Beşiktaş İskele Meydanı’nda kurulan 30 stantta ürünlerini İstanbullularla buluşturacaklar.
Üreten Kadınlar Eğitimlerle de Destekleniyor
Kadın Emeği Projesi kapsamında son bir yıl içinde İstanbul’un 12 farklı ilçesinde 13 Kadın Emeği Pazarı gerçekleştirildi. Ayrıca farklı satış kanallarından yararlanabilmeleri amacıyla 31 Ekim’den bu yana her pazar günü Kadıköy Üretici Pazarı’nda da kadınlar ürünlerini sergileme ve satma fırsatı buluyor. Bugüne dek 4 bine üretici kadına ürünlerini sergileme ve tüketici ile buluşturma olanağı sağlayan projenin bir başka önemli ayağını ise “eğitim” oluşturuyor. Üretici kadınların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkılarak gerçekleştirilen ücretsiz eğitim programlarına ise bugüne dek 1200 kadın yararlanıcı olarak katıldı. Gönüllü eğitmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimler 6 ana başlıkta 11 ayrı içerikten oluştu.
Zorlu pandemi sürecinde kadın emeği ve dayanışmaya destek veren pazarlar katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
El emeği ile üreten kadınlara destek olmak için ise 29 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’a kadar Beşiktaş İskele Meydanı’na ya da Pazar günleri Kadıköy Üretici Pazarı’nda (Tarihi Salı Pazarı) yer alan tezgâhlara uğrayabilirsiniz.
*İstanbul Gönüllüleri, kamusal hizmetler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket eden ve 16 milyon İstanbullu için çalışan kent gönüllüleridir.
ETKİNLİK PROGRAMI (BEŞİKTAŞ İSKELE MEYDANI)
12.12.2021
15.00-17.00 YILBAŞI TEMALI BEZ ÇANTA BOYAMA / KUKLA TİYATROSU
17.00 ECE TOPRAK DJ - KONSER
18.30 SEDA AKSAKAL - KONSER
20.00 FLAPPER SWING-KONSER
13.12.2021
18.30 BORA ÇELİKER TRİO - KONSER
20.00 SERDAR DOĞAN – KONSER
14.12.2021
17.00 NAZ CİMİLLİ VE ORKESTRASI - KONSER
18.30 SELAHATTİN BİLİR - KONSER
20.00 DOĞANAY VE İSTANBUL ORKESTRASI - KONSER
15.12.2021
17.00 MUTLU SEVİNÇ - KONSER
18.30 DOLUNAY OBRUK - KONSER
20.00 ECE BARAK - KONSER
16.12.2021
18.30 OLUR ÖYLE HATALAR - KONSER
20.00 MURAT BALKAN - KONSER
17.12.2021
18.30 NADİR KAYA - KONSER
20.00 ALP BALKAN - KONSER
18.12.2021
15.00/-17.00 ŞAPKA YAPIM ATÖLYESİ
SİHİRBAZ GÖSTERİSİ
17.00 NİHABAND - KONSER
18.30 ESKİTİLMİŞ YAZ - KONSER
20.00 ŞENAY OCAK TRİO - KONSER
19.12.2021
15.00 - 17.00 MUTLU YILLAR ÇERÇEVESİ YAPIMI / PANDOMİM GÖSTERİSİ / TAHTABACAK GÖSTERİSİ
17.00 BERK BAYSAL - KONSER
18.30 YAPBOZ - KONSER
20.00 GİZEM EKİZ KONSER
20.12.2021
17.00 ATEŞBAND - KONSER
18.30 GÜLER TUNCER - KONSER
20.00 İDİL MEŞE - KONSER
21.12.2021
18.30 İMA MAYA - KONSER
20.00 CEYDA KÖYBAŞIOĞLU - KONSER
22.12.2021
17.00 TAMAY AMAÇ - KONSER
18.30 KING OF CARNAVAL - KONSER
20.00 RETROBÜS - KONSER
23.12.2021
17.00 METROMAN - KONSER
18.30 DENİZ ORAL - KONSER
20.00 KALBURA BASTI BAND - KONSER
24.12.2021
18.30 ÖZGÜR DEMİR - KONSER
20.00 KÜRŞAT NAYİM – KONSER
25.12.2021
15.00 - 17.00 KARDAN ADAM ATÖLYESİ / KUKLA TİYATROSU / JONGLÖR GÖSTERİSİ
17.00 REVA BAND - KONSER
18.30 JAZZ'İN BİRDS - KONSER
20.00 BURCU TATLISES KONSER
26.12.2021
15.00/17.00 YENİ YIL SÜSLERİ HAZIRLAMA ATÖLYESİ/BUBBLE SHOW / CLOWN SHOW
17.00 DJ BAHADIR GÜMÜŞSU - KONSER
18.30 MEST BAND - KONSER
20.00 ZEYNEL - KONSER
27.12.2021
17.00 EL CORAZON DE CUBA - KONSER
18.30 ORKUN ÇETİNER - KONSER
20.00 TAYFA BAND – KONSER
28.12.2021
17.00 CANAN ATAY - KONSER
18.30 DOĞUKAN TUĞRUL - KONSER
20.00 SANTA LATINO KONSER
29.12.2021
17.00 GRUP GOLA KONSER
18.30 VAMOS TRION - KONSER
20.00 A LO LOCO LATIN JAZZ BAND - KONSER