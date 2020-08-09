İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit 'kendiliğinden' çöktü

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurutuldu. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÜST GEÇİDİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN OTOBÜSÜN YOLCUSU: 2 SANİYEYLE KURTARDIK

Yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Üt geçidin altında kalmaktan son anda kutulan otobüs şoförü "Deprem gibi oldu" derken, otobüsteki yolculardan biri "2 saniye daha ileri gitmiş olsak üzerimize düşüyordu. 2 saniyeyle kurtardık" diye konuştu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Eyüpsultan'da çöken üst geçide ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan İlçemiz Hasdal Kışlası önünde D020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidi, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Çöken yaya geçici çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılmıştır. Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesine ilişkin, "Şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı." dedi.



Kara, Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidinde meydana gelen çökmenin ardından olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kara, şunları söyledi:

"Üst geçidin çökmesi dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı. Metro inşaatına çok büyük bir zarar vermediğini memnuniyetle öğrendim. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın başka bir yoldan sevk edilerek trafiğin kontrol edilmesi konusunda arkadaşlar önlemlerini almış durumdalar. Her türlü tedbir alındı."

Bir gazetecinin "Kazanın neden kaynaklandığı belli mi? Sağ tarafta bir inşaat çalışması var?" sorusu üzerine Kaymakam Kara, "Bu tabii araştırma konusudur. İlgililer sebeplerini sonuçlarını araştırmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.