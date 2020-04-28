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İstanbul Eczacı Odası: Kamu çalışanları ile SSK'lılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklamaya göre kamu çalışanları ile SSK'lılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak. Bu kişiler eczanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla maskelerini iş yerlerinden alacak. İş yerleri ise maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'ne başvurarak temin edecek. Çalışanların aileleri ise eczanelerden almaya devam edecek. Uygulama tüm Türkiye'de bu şekilde olacak.

İstanbul Eczacı Odası: Kamu çalışanları ile SSK'lılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklamaya göre kamu çalışanları ile SSK'lılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak. Bu kişiler eczanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla maskelerini iş yerlerinden alacak. İş yerleri ise maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'ne başvurarak temin edecek. Çalışanların aileleri ise eczanelerden almaya devam edecek. Uygulama tüm Türkiye'de bu şekilde olacak.

28 Nisan 2020 Salı 14:05
2056 Okunma
İstanbul Eczacı Odası: Kamu çalışanları ile SSK'lılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklamaya göre, artık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak. Yapılan açıklamada bu kişilerin çalıştıkları kurumlardan maske temin edebileceği ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Bu kapsamda eczanelerimize gelecek vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hazırladığımız afiş çalışmamız aşağıdadır.

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alptekin 2020-04-28 14:40:20

iyice boka sardı bu iş

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