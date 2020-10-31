İstanbul depremi ne zaman? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı...



Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber'de konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul Depremi ile ilgili olarak en tehlikeli bölgeleri açıkladı. Ahmet Ercan’a göre Beklenen Büyük İstanbul Depremi’nde en riskli ilçeler ve en güvenli semtler! İstanbul’da hangi semtler depremde tehlikeli, hangileri güvenli?

“TÜRKİYE BİRİNCİ DERECE DEPREM ÜLKESİ DEĞİLDİR”

Prof. Dr. Ercan, “Depremin bir yasası vardır ve bu değişmez. Bir yerde belli büyüklükte doğal bir olay olmuşsa o yerde gelecekte o büyüklükte en az bir deprem olacaktır. 1999 depremi 7.5 olarak Gölcük’te olmuşsa, gelecekte o bölgede 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktır. Bu değişmez bir kuraldır. 1900 ile 2016 arasında olan 4’ten daha büyük olan depremlerin sayısı Türkiye’de 10 bin 900’dür. Dünya üzerinde her yıl 3.5 milyon deprem olur ve bunların yüzde 3’ü de Türkiye’ye düşer. Ancak Türkiye birinci derece deprem ülkesi değildir. Türkiye’de 8’den daha büyük depremler olmaz. Türkiye’nin en büyük depremi 1939 yılında Erzincan’da olan 7.9’dur. Türkiye’de daha büyük deprem olmamıştır. 9 olur 8.5 olur demek desteksiz atmaktır” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA EN ERKEN DEPREM 2045”

Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul’dan etkilenecek ilçeleri şöyle açıkladı;

“İstanbul kolunun en çok etkileyeceği yerler; Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih’dir. Marmaraereğlisi-Silivri depremi ise, Tekirdağ, Şarköy, Çanakkale, Karabiga, Mudanya, Bandırma, Erdek, Kumburgaz, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih’i etkileyecektir.

İstanbul’da Trakya yakası yüzde 65, Anadolu yakası yüzde 35 etkilenecektir. İkinci depremin en çok etkileyeceği yer Tekirdağ’dır. Ne var ki, Gölcük’te olduğu gibi KAK, İstanbul içinden değil, 25 km ötesinden geçmektedir.

Türkiye’de en olası deprem bekleyen yerleşim İstanbul olmasına karşın, Doğu ile Güney-Doğu bölgelerinden başta İstanbul olmak üzere batı kentlerine, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara’ya büyük bir göç vardır. Türkiye’de kilometrekare başına ortalama 86 kişi düşerken, İstanbul’da 2 bin 576 kişi düşmektedir. İstanbulluların yüzde 65’i yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır.

Ahmet Ercan, olası bir deprem için tek kurtarıcının ordu olduğunu ve beklenen büyük İstanbul depreminde ordunun çok önemli olacağını “Kurtarmacılık konusunda öncelikle 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir. Her ne kadar depremleri 2045 yılına dek beklemesem de, yarın 7.5 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi tetikte olmak gereklidir.” cümleleriyle ifade etti.