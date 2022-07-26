İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, bugün İstanbul'a gidecek ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" ifadeleri kullanıldı.