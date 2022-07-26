banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yaban Mersini hasadı başladı
Yaban Mersini hasadı başladı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem!

İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı

Rusya, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Güncel 26.07.2022, 14:27
İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, bugün İstanbul'a gidecek ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" ifadeleri kullanıldı. 

#Istanbul #Ortak Koordinasyon Merkezi
Yorumlar (0)
31°
açık