İstanbul'daki Deniz Canlıları Müzesi yıkıldı!

Tonlarca mumyalanmış balığın sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından belediye alanının izinsiz işgal edildiği iddiasıyla yıkıldı. 200 kişilik bir grubun müzeyi yıkmaya geldiğini söyleyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, "Ben belediyeyim diyerek usulsüz usullü hiçbir şeyi tanımam, her şeyi yaparım diyorlar. Devletimizin verdiği tapu tahsis belgesi ve kira kontratımız var. Tapu tahsis belgesi olan bir yeri yıkmaya gelmişler. Dünyada ilk ve Türkiye'de tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini yıkmaya gelmişler. Çocuklarımızın geleceğini yıkmaya gelmişler. 50 senedir ücretsiz olarak devam ediyor" dedi. Yapı kayıt belgesi sahibi olduklarını ve her şeyin yasal olduğunu vurgulayan Balcı, "Bu alanın tapu tahsis belgesini aldım. Burası benim tapulu malım. Ön tarafta ana caddede İmamoğlu 12 senedir yerimi işgal ediyor. Her gün beni tehdit ediyor. Anadolu Caddesi'nin tapusu da bizim üstümüze. Gönüller hoş olsun insanlar üzülmesin diye yolu bir gün kapatmadık" şeklinde konuştu.

Yapılan yıkımın kanunsuzdur

"Bu PKK anarşisi değil bu İmamoğlu anarşisidir" diyen Balcı, "Yapılan yıkımın kanunsuzdur. Bu yıkım Beylikdüzü'nden gelmiyor bu Beylikdüzü'nü uzaktan yönetenlerden geliyor. Çünkü İmamoğlu bizimle 15 senedir uğraşıyor. Bizim uğraşacak bir şeyimiz yok. İnsanlara hizmet etmekten başka hiçbir şeyimiz yok. Sanki bizde top tüfek varmış gibi 200 kişilik ekiple burayı işgal ediyorlar. Gördüğünüz gibi kötü bir şey yok burada. Allah yardım etsin böyle yöneticiler bu şekilde insanların başına bela oldukları için çok üzgünüm. Müze yıkılıp gider önemli değil ama evdeki çocuklarınızın ve hanımınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. Dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne giriş ücretsiz. 'Ben şampiyonum' siz şampiyon olun İmamoğlu şampiyon olsun. 2 sene öncede İmamoğlu dükkanımızın önündeki yeşil alana 7 katlı bina yapacak diye engellemiştik. Neden engelledik diye bizimle uğraşıyor. Mahkemeye başvuruldu her yere başvuruldu. Pandemi nedeniyle işlemler geç oluyor" ifadelerini kullandı.



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