İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi

Türk Telekom, 6 şehirin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette kesinti olmayacak.

Türk Telekom, kesintinin gerekçesi olarak, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” dedi.

İlk olarak bugün saat 15.00 ile 17.00 arasında Bitlis’in Mutki ilçesinde internet kesilecek. Diğer bölgelerdeki çalışmalar ise bu gece yapılacak.

İnternet kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle: