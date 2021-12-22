İstanbul'da yeniden kar yağışı!

Türkiye hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da dün bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı bugün de kendini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye yeniden başladı. Mecidiyeköy, Esenler, Beylikdüzü dahil olmak üzere gibi şehrin yüksek kesimlerine kar görüldü.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 5

İzmir: Az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5