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İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış

Avcılar Belediyesi’nde görevli bir temizlik işçisinin temizlik yaparken bulduğu bir poşetin içerisinden 3 bin 300 TL para ve birçok değerli eşya çıktı. Temizlik işçisinin bulduğu poşet yarım günlük çalışmanın ardından sahibine ulaşılarak teslim edildi.

İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış

Avcılar Belediyesi’nde görevli bir temizlik işçisinin temizlik yaparken bulduğu bir poşetin içerisinden 3 bin 300 TL para ve birçok değerli eşya çıktı. Temizlik işçisinin bulduğu poşet yarım günlük çalışmanın ardından sahibine ulaşılarak teslim edildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 14:27
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İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış

Avcılar Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Mahmut Demirel, dün sabah Denizköşkler Mahallesi'de temizlik yaparken yerde bir poşet buldu. Poşeti yerden alırken cep telefonu ucu gören Demirel, poşetin içerisine baktığında bir adet cep telefonu, kol saati ve 3 bin 300 TL para olduğunu gördü. Demirel, bulduğu poşeti anında Temizlik İşleri Müdürüne giderek amirine teslim etti. Poşetin içerisinde bulunan telefondan hareketle poşetin Fatma Küçük‘e ait olduğunu öğrenen ekipler, yarım günlük çalışmanın ardından Fatma Küçük'ün evine giderek içinde para ve telefon bulunan poşeti teslim etti. Paralarına ve eşyalarına kavuşan Küçük ise Avcılar Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek o anları selfie çekerek kaydetti.

"Ben vatandaşlık görevimi yaptım”

Temizlik görevlisi Mahmut Demirel yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah mesaime başladım. Sokağı süpürürken ağacın dibinde bir poşet buldum. Poşeti yerden alayım derken içindeki telefonun ucunu gördüm. Poşeti elime alınca içinde bir miktar da para olduğunu fark ettim. Bulduğum poşeti hemen gerekli amirlerime teslim ettim. Onlar da hızla para ve telefonun sahibini buldular. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bizim görevimiz vatandaşa hizmet etmek. Benim vicdanım rahat ve çok mutluyum” dedi

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