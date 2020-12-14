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İstanbul'da suya yüzde 6.84 oranında zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.
Güncel 14.12.2020, 19:13
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