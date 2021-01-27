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İstanbul'da su kesintisi ne zaman son bulacak? Su ne zaman gelecek?
İstanbul'da 27 Ocak 2021 Çarşamba günü su kesintisi programı yayınlandı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
Güncel 27.01.2021, 13:33
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SU KESİNTİSİ - İSTANBUL - 27 OCAK 2021
SU KESİNTİSİ - ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.01.2021 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SU KESİNTİSİ - SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.01.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SU KESİNTİSİ - BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 27.01.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.