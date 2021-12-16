İSTANBUL'DA SU FİYATINDA YÜZDE 6 İNDİRİM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Aralık ayı toplantılarının ilk birleşimini Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından İSKİ’den gelen ve su fiyatında yüzde 36.2 artış öngören teklif oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti ve MHP Grubunun su fiyatına Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 17.80 oranında artış yapılması teklifi, CHP ve İYİ Parti’nin muhalefeti ve oy çokluğuyla onaylandı.

Yeniden kabul edilen İnsani Su Kullanım Bedeli de çıkartıldığında, İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 6 indirim gerçekleşmiş oldu.

Kaynak:İBB