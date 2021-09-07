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İstanbul'da servis araçları yola çıktı, trafik erken saatlerde başladı

İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da yola çıkmasıyla erken saatlerden itibaren D-100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

Güncel 07.09.2021, 09:01

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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