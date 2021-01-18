İstanbul'da şaşkınlık oluşturan görüntü: Kar altında denize girdi

Megakent İstanbul sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi şaşkınlık oluşturdu. Derecelerin -4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adam yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü. Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, "10 numara hava var. Çok güzel bir an" yorumunda bulundu.