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İstanbul'da sahte para operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih'te bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin dolar ele geçirildi.

Güncel 18.10.2021, 11:10 18.10.2021, 13:00
İstanbul'da sahte para operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin Dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte para basıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından tespit edilen adrese 14 Ekim'de operasyon düzenlendi. Baskında K.A.(44) adlı şüpheli gözaltına alındı. K.A.'nın ikametine yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 201 bin TL ve 13 bin 500 dolar banknotlardan oluşan kesimi yapılmış sahte para ele geçirildi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, çalışmaların devamında söz konusu konu sahte paraların basım yerinin aynı ilçede faaliyet gösteren M.A. (40) adlı kişinin ikameti olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese 15 Ekim'de ikinci operasyon düzenleyen polis, adreste yapılan aramalarda kesilmiş ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin TL ve 715 bin dolar sahte para, 6 yazıcı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 giyotin diye bilinen kağıt kesme makinesi, 1 laminatör, sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve "Parada Sahtecilik" suçundan işlem yapılarak emniyette sorgulanan K.A., ifade işlemlerinin ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Sahte dolar ve TL'yi piyasaya sürmeye hazırlanan K.A., "adli kontrol" hükümleri uygulanırken, parayı basığı ileri sürülen M.A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

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