İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda, pidenin fiyatı netleşti.

365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Yani geçen seneye göre gramaj arttı ama fiyat da yüzde 33 zamlandı.

İstanbul’da 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liraydı.