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İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

İstanbul'da bu yıl 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak. Geçen sene pide, 350 gram olarak 3 TL’den satışa sunulmuştu.

Güncel 06.04.2021, 14:03
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İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda, pidenin fiyatı netleşti.

365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Yani geçen seneye göre gramaj arttı ama fiyat da yüzde 33 zamlandı.

İstanbul’da 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liraydı.

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