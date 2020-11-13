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İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’da yaptığı paylaşımla korona virüs önlemleri karşısında pazar yerlerinde de sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Güncel 13.11.2020, 20:29
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İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, kent genelindeki pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, “Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

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