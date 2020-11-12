İstanbul'da nerelerde sigara içmek yasak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yarından itibaren yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan korona virüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMUSAL ALANLARA SİGARA İÇME YASAĞI GETİRMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesi göndermişti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde işlek cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirilecek. Kararın, sigara içtiği için maskesini indiren kişiler nedeniyle alındığı açıklandı