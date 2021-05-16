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İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi

Güncel 16.05.2021, 18:44
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi

Metro İstanbul, yarından itibaren metro seferlerinin 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesi sonrasında Metro İstanbul yaptığı açıklamayla yarından itibaren metro seferlerinin 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacağını belirtti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MetroDuyuru?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MetroDuyuru</a><br>17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla seferlerimiz 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacaktır. <br>Güncel sefer tarifesine <a href="https://t.co/TUgr10kJyB">https://t.co/TUgr10kJyB</a> web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz.<br>???? <a href="https://t.co/amrBwlgBZD">https://t.co/amrBwlgBZD</a></p>&mdash; Metro İstanbul (@metroistanbul) <a href="https://twitter.com/metroistanbul/status/1393891541740105729?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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