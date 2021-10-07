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İstanbul'da köprüler "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renge büründü

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı.

Güncel 07.10.2021, 08:59 07.10.2021, 09:04

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı. Her yıl çeşitli organizasyonların düzenlendiği bugünde İstanbul'daki iki köprü, gece boyunca yeşil renge büründü.

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