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İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yapmış olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a çıktı.

Güncel 24.03.2021, 09:52
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İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi


Sabah saatlerinde yağmur ve dolu şeklinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkisinde etkili olan kar yağışı kuzey ve güney yönlü olarak trafiği etkiledi. Yenibosna'da ve kentin birçok ana arterinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında kent genelindeki yoğunluğun yüzde 69 olduğu görüldü.

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hafif yağmur