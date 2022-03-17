İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi

İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" notuyla kar tatilini duyurdu.

Saat 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirleri duyuran Yerlikaya, kentte okulların tatil edildiğini belirtti.

EĞİTİME 21 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), 18-19 Mart tarihlerinde İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndaki bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise 19 Mart’ta İstanbul Havalimanı’dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 seferin iptal edildiği belirtildi.