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İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü
Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece boyu devam etti
Güncel 28.01.2021, 09:38
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İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı.
Sarıyer, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çamlıca, Ümraniye gibi semtlerde etkili olan kar yağışı sonucunda araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Şehrin merkezi yerlerinde ise yağışlar karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşti.
Kar yağışının bugün İstanbul'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.