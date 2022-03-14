İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!

METEOROLOJİ'NİN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta vadeli hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: