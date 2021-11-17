İstanbul'da hissedildi: Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika haberine göre, Düzce Çilimli'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul dahil Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na(AFAD) göre ise depremin şiddeti 5 olarak açıklandı.

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamada bulundu:

"Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir.

Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun.

Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL VALİSİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "#Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. #İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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