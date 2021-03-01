İstanbul'da heyecanlandıran toplantı

Tüm Türkiye akşam Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak olan normalleşme adımlarını beklerken İstanbul’da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden bir açıklamaya yaparak normalleşme sürecine yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu. Yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileri katıldı.