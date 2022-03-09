İstanbul 'da hangi metro seferleri uzatıldı ?
İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Hava durumu nedeniyle yapılan duyuru sonrasında Metro seferleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arandı. Meteoroloji, İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağını açıklamıştı. İstanbul'da metro kaça kadar açık, ne zamana kadar çalışıyor? Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
METRO SEFERLERİ UZATILDI.
Yapılan açıklamada,
"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." sözlerine yer verildi.
Sefer uzatması yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
205 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.(HABERLER.COM)