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İstanbul 'da hangi metro seferleri uzatıldı ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Hava durumu nedeniyle yapılan duyuru sonrasında Metro seferleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arandı. Meteoroloji, İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağını açıklamıştı. İstanbul'da metro kaça kadar açık, ne zamana kadar çalışıyor? Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Güncel 09.03.2022, 13:14
İstanbul 'da hangi metro seferleri uzatıldı ?

METRO SEFERLERİ UZATILDI.

Yapılan açıklamada,

"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." sözlerine yer verildi.

Sefer uzatması yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

205 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.(HABERLER.COM)

#metro #metro seferleri
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