İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarını açıklamıştı. Güncel koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategoride yer alan il sayısı 58'e ulaşmıştı. 3 büyük il kırmızı kategoriye geçmişti. Alınan kararlarda illerin durumuna göre il umumi hıfzıssıhha kurulları yerinde karar verebilecekti. Bu kapsamda, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; halı saha, yüzme havuzu, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu faaliyetlerine devam edebilecek.

HAMAMLAR DA AÇILACAK

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine ve internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde? ilimizde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün açıklanan Türkiye'nin ikinci corona virüs risk haritasında İstanbul'un, 'kırmızı' yani çok yüksek riskli il kategorisinde yer aldığı görülmüştü.

İZMİR'DE DE YENİ KARARLAR ALINDI

İzmir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bazı kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşgerbaşkanlığında toplandı.

Toplantıda salgınla mücadele kapsamında yeni kararların alındığı belirtilen açıklamada, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulların, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmeyecek şekilde gerçekleşeceği bildirildi.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise kısıtlamanın olmadığı günlerde kişi başına 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmeyecek şekilde 1 saatle sınırlı olacağı kararlaştırılırken daha önceden 3 - 4 Nisan için gün alınan düğünlerin ise söz konusu kurallara uyulmak kaydıyla yapılabileceği aktarıldı.

HALI SAHA VE YÜZME HAVUZU AÇILDI

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.

Öte yandan salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.