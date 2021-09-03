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İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur belirli aralıklarla etkili oldu. Yağmurdan dolayı sokaklarda ve yollarda su birikintisinin olduğu görüldü.

Güncel 03.09.2021, 08:38

Megakentin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkili oldu. Etkili olan yağmur nedeniyle sokaklarda ve yollarda su birikintilerinin olduğu gözlendi. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre yağmurun sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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