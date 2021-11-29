İstanbul'da fırtına bitene kadar motosiklet kullanımı yasaklandı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından valiliğimizce alınan karar uyarınca bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu karar özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.”

Sosyal medya kullanıcıları İstanbul'daki fırtına nedeniyle şirketlerden kuryelerin çalıştırılmamasını talep etmiş, sipariş verilmemesi konusunda vatandaşlardan destek talep etmişti. Online sipariş platformu Getir de tüm motokurye hizmetlerini durdurmuştu.

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nden geçmek isteyen motokuryelere fırtına nedeniyle İETT otobüsleri tarafından siper olunması çokça paylaşılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yurttaşlardan sipariş vermemelerini istemişti.