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İstanbul'da ekmek yine zamlandı
İstanbul Ticaret Odası komisyonunda kabul edilen düzenlemeye göre ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı ve 240 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL'ye çıktı. İstanbul'da ekmek fiyatları ayrıca valiliğin kurduğu komisyon tarafından da belirleniyor.
Güncel 13.10.2020, 09:30
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi.
Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, bu fiyatların ilçelerde peyderpey uygulanmaya başladığı belirtiliyor. 200 gram ekmeğin 1.50 TL'den satıldığı ilk ilçelerin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa olduğu öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in tamamında, Üsküdar ve Maltepe'nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL'den satılıyor.
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