İstanbul'da dolu yağışında milyonluk lüks araçlar zarar gördü

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağmur yerini kısa bir sürede doluya bıraktı. Birkaç dakika etkili olan dolu yağışı yer yer hasara sebebiyet verdi. Kadıköy, Ziverbey'de bulunan lüks araç galerilerindeki değeri milyonlarca lirayı bulan araçlar, şiddetli dolu yağışından nasibini aldı. Galeri sahiplerinin yağışa hazırlıksız yakalanması güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ellerinde aldıkları halı, kilim ve brandaları lüks araçların üzerine örtmeye çalışan galeri sahipleri kendi yöntemleri ile dolu yağışından kurtulmaya çalıştı. Yağışın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yarım milyonluk zararımız var

Yağış esnasında araçlarını korumaya çalışan galeri sahibi Uğur Güler “Yağmur başladığında hafiften dolu da yağmaya başladı. Elimizden geldiği kadar kapatmaya çalıştık ama kurtaramadık. Şu anda otuza yakın aracımızda dolu hasarı meydana geldi. Araçları beşer beşer gönderiyorum servise. Maddi manevi bayağı sıkıntılar yaşadık. Hamdolsun en azından az hasarla atlattık gibi geliyor. Ama sosyal medyada falan yağış ve dolu ile ilgili uyarı duyamadık. Bilgimiz olsaydı ona göre çözüm odaklı bir şeyler yapabilirdik.

Şu anda düşüncemiz araçların üzerine ağ mı gerdirelim, çardak mı yapalım, nasıl bir önlem alacağız ben de anlamış değilim. İklim değişikliğinden dolayı kaynaklı galiba bu hava olayları. Şu anda diyecek bir şey bulamıyoruz, mağduruz. Üç tane kıyafet değiştirdim bugün, en sonunda ıslak kıyafetlerle eve gideceğiz, kıyafet kalmadı. Korkuyoruz hala, araçların üstlerini kapattık, hepsi de yüksek model. 250-300 bin TL zararımız var şu an ve oluşan göçüklerden dolayı ekspertize bunlar belirtiliyor ve fiyatta da indirim yapmak zorunda kalıyoruz. Onları da hesaba kattığımız zaman 500-600 bin TL'yi buluyor zararımız” ifadelerinde bulundu.