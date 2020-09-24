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İstanbul'da deprem!

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi' 4.3 AFAD ise 4.2 olarak açıkladı.

Güncel 24.09.2020, 16:51 24.09.2020, 16:54
2004
İstanbul'da deprem!

Ayrıntılar gelecek...

#kuzey anadolu fay hattı
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