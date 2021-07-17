İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Kadıköy'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar uzadı. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi.