İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi

İSKİ, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

İşte İSKİ'den yapılan o açıklama:

Saygıdeğer Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe Sakinlerinin Dikkatine Duyuru hoparlörü

Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.



Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.



Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.



Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi.