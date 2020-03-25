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İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir yaptığı açıklamada, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor" dedi.

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir yaptığı açıklamada, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor" dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:14
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İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık çalışanları, koronavirüs pandemisine karşı canla başla mücadele ederken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

'MAALESEF YANLIŞLARIMIZ OLDU'

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre konuya ilişkin veren Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok. Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler. Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük” dedi.

'SAĞLIK MERKEZLERİ EN RİSKLİ YERLER'

Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini dile getiren Dr. Demir, “Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 25.03.2020 15:58
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