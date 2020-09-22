banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.
Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.
EBA çöktü:
EBA çöktü: "Çok kalabalık"
Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında büyük kavga!
Fatih Altaylı ile Ercan Taner arasında büyük kavga!

İstanbul Cevahir AVM içerisinde unutulan eşyalar Dünya Alzheimer Haftası’na ilham oldu

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle kendi sektörü içinde farklılaşan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, Dünya Alzheimer Ayı özelinde hayata geçirdiği farkındalık çalışması ile yeni bir toplumsal faydaya hizmet veriyor.

Güncel 22.09.2020, 15:25 22.09.2020, 15:26
2
İstanbul Cevahir AVM içerisinde unutulan eşyalar Dünya Alzheimer Haftası’na ilham oldu

Erken tanı için geç kalmayın

Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen, bilişsel fonksiyonların kaybı olan demansın en yaygın formu olarak bilinen Alzheimer, küresel çapta halihazırda 47 milyon kişiyi etkisi altına almış durumda. 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135,5 milyon hasta olması beklenirken Türkiye’de 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor.  Uzmanlar tarafından Alzheimer’ın ilk belirtisi yakın geçmişin unutulması olarak tanımlanırken İstanbul Cevahir AVM’nin alışveriş merkezi içerisinde unutulan eşyalardan yola çıkarak hayata geçirdiği Alzheimer farkındalık çalışması, hastalığın tanı ve tedavisinde etkili olan yöntemler ile doğru bilincin kamuyla paylaşılmasını hedefliyor. “Erken tanı için geç kalmayın” sloganı ile 21-27 Eylül arasında devam edecek olan çalışma dahilinde, 21 Eylül günü alışveriş merkezine konumlandırılan stantta Alzheimer Derneği uzmanları ziyaretçileri hastalığın tüm yönleri hakkında bilgilendirken, bir hafta boyunca AVM içerisinde konuya ilişkin  yapılan anonslar, instagram videoları, etkili görsel çalışmalar ve radyo spotlarıyla farkındalık etkin bir biçimde destekleniyor.

Paylaşılan videolara aşağıda linklerden ulaşılabiliyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378