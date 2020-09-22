İstanbul Cevahir AVM içerisinde unutulan eşyalar Dünya Alzheimer Haftası’na ilham oldu

Erken tanı için geç kalmayın

Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen, bilişsel fonksiyonların kaybı olan demansın en yaygın formu olarak bilinen Alzheimer, küresel çapta halihazırda 47 milyon kişiyi etkisi altına almış durumda. 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135,5 milyon hasta olması beklenirken Türkiye’de 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Uzmanlar tarafından Alzheimer’ın ilk belirtisi yakın geçmişin unutulması olarak tanımlanırken İstanbul Cevahir AVM’nin alışveriş merkezi içerisinde unutulan eşyalardan yola çıkarak hayata geçirdiği Alzheimer farkındalık çalışması, hastalığın tanı ve tedavisinde etkili olan yöntemler ile doğru bilincin kamuyla paylaşılmasını hedefliyor. “Erken tanı için geç kalmayın” sloganı ile 21-27 Eylül arasında devam edecek olan çalışma dahilinde, 21 Eylül günü alışveriş merkezine konumlandırılan stantta Alzheimer Derneği uzmanları ziyaretçileri hastalığın tüm yönleri hakkında bilgilendirken, bir hafta boyunca AVM içerisinde konuya ilişkin yapılan anonslar, instagram videoları, etkili görsel çalışmalar ve radyo spotlarıyla farkındalık etkin bir biçimde destekleniyor.

Paylaşılan videolara aşağıda linklerden ulaşılabiliyor.