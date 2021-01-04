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İstanbul Büyükçekmece Belediyesi memur alıyor! İşte başvuru şartları

Büyükçekmece Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Büyükçekmece Belediyesi’ne 15 zabıta memuru alınacak. Peki, Büyükçekmece Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Büyükçekmece Belediyesi memur alımı başvuru şartları…

Güncel 04.01.2021, 14:46
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İstanbul Büyükçekmece Belediyesi memur alıyor! İşte başvuru şartları

Büyükçekmece Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Büyükçekmece Belediyesi memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre  boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. 

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

• Başvuru belgelerini 8-10 Şubat 2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Fatih Mah. Şehremini Cad. No:1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI  

Büyükçekmece Belediyesi zabıta memuru ilanına başvuru yapacak adaylar için şu şartlar yayınlandı: 

- Büro Yönetimi, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İşletme, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İnşaat Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Yapı Denetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B

sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Kadro adedi:7)

- Yerel Yönetimler, İşletme/İşletmecilik, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, İktisat, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Kadro adedi:8)

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memurukadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında adaylar;

1. Başvuru Formu Belediyenin internet sayfasından (http://www.buyukcekmece.bel.tr) temin edecekler.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

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