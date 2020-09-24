İstanbul Boğazı’nda yelken şöleni

İBB’nin desteği ile gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları, iki kıta arasında 19’uncu kez düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),düzenlediği ya da desteklediği etkinliklerle, kentin spor kültürünü ve marka değerini geliştirmeye devam ediyor. İstanbullulara yelkeni sevdirmek ve kentin tanıtımına katkı sunmak hedefiyle yapılan Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları, bu yıl da heyecanlı anlara sahne olacak. İBB’nin Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla tanıtım desteği verdiği yarışlar,“İstanbul Yelken Açıyor” teması ile düzenlenecek. Organizasyon goturkey instagram sayfasında ve boshoruscup.org’da canlı yayınlanacak. Yarışın sonunda genel klasmanda birinci olan teknenin sporcularına dünyaca ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan özel döner trofe kupa verilecek. Kazanan takım, kupaya bir yıl boyunca sahip olacak.

İLK GÜN YARIŞLARINDA BOĞAZ RENGARENK OLACAK

İki gün sürecek ve 26 Eylül’de ilk etabı İstanbul Boğazı’nda yapılacak yarış, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü önünde kurulan start hattında başlayacak. Tekneler daha sonra Anadolu Hisarı şamandırasını iskelede bırakarak Çırağan Sarayı önündeki şamandırayı dönecekler. Sonrasında ise Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamlayarak ilk gün etabını bitirecekler.

500 SPORCU 50 YELKENLİ İLE YARIŞICAK

Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 27 Eylül Pazar günü Caddebostan’daki şamandıra yarışlarıyla sona erecek. Geçtiğimiz yıl dünyanın birçok ülkesinden teknelerin ve yelkencilerin İstanbul’a geldiği yarış için, bu yıl pandemi nedeniyle Türkiye’nin dışında sadece Bulgaristan’dan ve Romanya’dan katılımcılar rekabet edecek. İki ülkenin 7 yelkenli ile yer alacağı organizasyonda,toplamda 500 sporcu 50 yelkenli ile mücadele edecek.

PANDEMİ TEDBİRLERİ

19. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, koronavirüs tedbirleriyle yapılacak. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığı yarışlar için tüm teknelere uyarı levhaları koyulacak. Yelkencilerin teknelerini sık sık dezenfekte edeceği yarışta, her katılımcı yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven bulunduracak. Sporcular, ateş ölçümleri yapılarak teknelerine binecek ve teknelerindeki sosyal mesafeye de dikkat edecekler.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup Programı

26 Eylül Cumartesi

12: 00 - 17: 00 - Boğaz Yarışı

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü - Anadolu Hisarı Hattı

27 Eylül Pazar

12:00 - 17:00