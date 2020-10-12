İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi

Av sezonunun 1 Eylülde açılması ile İstanbul’dan yola çıkan balıkçılar İstanbul Boğazı, Marmara ve Karadeniz’de zorlu mesailerine devam ediyor. Gece başlayan av yolculuğu gün doğumuna kadar devam ediyor. Onlarca balıkçı teknesinin Sarayburnu açıklarında bir araya gelmesi ise havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Karanlıkta uyarı ışıklarını yakan tekneler bir araya gelerek hareket etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Güneşin doğmaya başlamasıyla mesailerini bitirmeye başlayan balıkçılar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sarıya bürünen gökyüzü görüntüsü deniz ile birleştiğinde ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Güneşin bulutların arasında süzülerek çıkan ışıkları ise masalsı görüntüler oluşturdu.